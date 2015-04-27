الجيش :مقتل 25 مسلحا بسيناء و أحكام عسكرية بالمؤبد

مصر سيناء ، جنود مصريون – ارشيف

الحكم بالسجن المؤبد على4 من رافضي الانقلاب في بالسويس ، كما أعلنت مصادر عسكرية عن مقتل 25 مسلحا بسيناء ، في الوقت الذي أحرق فيه مجهولون سيارة تابعة للجيش.



كما قضت المحكمة بالسجن خمسة عشر عاما على أربعة آخرين بتهم ترويع المواطنين ومقاومة السلطات وتعطيل الطريق والانضمام إلى جماعة محظورة. وكان المحبوسون الثمانية خلال مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري في محيط مبنى محافظة السويس.



من ناحية اخرى أحرق مسلحون أمس الأحد، سيارة نقل تحمل موادا غذائية لقوات الجيش المتمركزة في مدينة رفح، وذلك أثناء مرورها من قرية الحسينات.



الواقعة ليست الأولى من نوعها، فقد تكررت في الفترة السابقة استهداف سيارات نقل المواد الغذائية والبترولية التابعة للقوات المسلحة.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر أمنية بشمال سيناء للجزيرة أن 25 من المسلحين قتلوا في حملة للجيش شمال سيناء استخدمت فيها مروحيات "أباتشي"، وشملت مناطق التومة واللفيتات والجورة بالشيخ زويد.



وأعلنت الرئاسة المصرية السبت الماضي مد حالة الطوارئ في مناطق بمحافظة شمال سيناء ثلاثة أشهر بدءا من أمس الأحد، وهي الفترة الثالثة للطوارئ التي أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



يشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري، قتل 63 جنديا وسبعة من رجال الشرطة على الأقل في هجمات عديدة وقعت بشمال سيناء.