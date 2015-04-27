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التعاون الخليجي: دعمنا اليمن بتسعة مليارات دولار

27/4/2015

أكد "عبد اللطيف الزياني" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن أهمية المجلس تتمثل في كونه منظمة إقليمية تنموية تحقق أهدافها المرسومة بدقة.

 
وأشار "الزياني" خلال كلمته الافتتاحية اليوم (الإثنين) لمؤتمر "أيام مجلس التعاون: الدور والإنجازات" والمقام بالدوحة، إلى دور مجلس التعاون الخليجي في دعم القضايا الأقليمية والعربية .

 وأضح أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس هي أول اتفاق تم توقيعه عقب تأسيس المجلس، وساهمت في رفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس  من 20 مليار دولار في العام 2003 ليصل إلى 147 مليار دولار حاليا.

 
وعن الأزمة اليمنية قال "الزياني" إن  دور المجلس وجهوده جلية في إيجاد حل للأزمة اليمنية الحالية،  وقال "طرحنا المبادرة الخليجية التي تبناها المجتمع الدولي في مجلس الأمن الدولي، واصلنا دعم اليمن سياسيا واقتصاديا".

 
وأوضح الدور الذي لعبه المجلس خلال الفترة الماضية لحل الأزمة اليمنية ومساهمته في الحصول  على دعم دولي للمبادرة الخليجية التي طرحت لحل الأزمة في اليمن، مشيرا إلي أن مجلس التعاون وضع ميزانية لصالح التنمية في اليمن بلغت نحو 9 مليارات دولار .


وقال وزير الخارجية القطري "خالد بن محمد العطية" إن دول مجلس التعاون حققت نجاحات ملموسة في مجال التنمية المستدامة اقتصاديا وسياسيا وبشريا، مؤكدا في الوقت نفسه اتفاق دول الخليج تجاه حل الأزمة اليمنية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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