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الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية الهجوم على مدارس غزة

27/4/2015
جانب من الدمار الذي الحقه الجيش الاسرائيلي بقطاع غزة

 حملت الأمم المتحدة الاثنين الجيش الاسرائيلي مسؤولية سبعة هجمات على مدارس تابعة لها في غزة استخدمت كملاجئ خلال الحرب الاخيرة الصيف الماضي، كما جاء في تقرير لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة الى مجلس الأمن إن هذه الهجمات أوقعت 44 قتيلا و227 جريحا على الاقل بين السادس عشر من يوليو /تموز والسادس والعشرين من اغسطس/ آب ، في هذه المدارس التي كانت تستخدم ملاجئ للمدنيين الفلسطينيين.

من ناحية أخرى هدم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 4 منازل من الصفيح في قرية الجفتلك في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، حسب شهود عيان.

وقال شهود لوكالة الأناضول إن الجرافات الإسرائيلية هدمت المنازل الواقعة بالناحية الشرقية لقرية الجفتلك، مشيرين إلى أنها كانت تؤوي نحو 30 فرداً، بحجة أنها منطقة عسكرية وتابعة للسيطرة الإسرائيلية ويمنع البناء عليها.

وتهدم إسرائيل منازل ومنشآت فلسطينية في منطقة الأغوار بشكل مستمر، بحجة عدم وجود تراخيص للبناء، ووقوعها ضمن الأراضي المصنفة (ج) (التابعة للسيطرة الأمنية والإدارية لإسرائيل) حسب اتفاق أوسلو، على الرغم من امتلاك أصحاب المنازل لأوراق ثبوتية تثبت حقهم في ملكية الأرض.

و داخل الخط الأخضر أطلق مجهولون، مساء اليوم الاثنين، النار تجاه سيارة عائده ليهود، جنوبي إسرائيل؛ ما أدى إلى إصابتها بـ"أضرار طفيفة"، دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية في تصريحات نشرتها وسائل إعلام عبرية إن "سيارة يملكها مواطنون يهود تعرضت في محيط مدينة بئر السبع لإطلاق نار من قبل مجهولين؛ ما أدى إلى إصابة السيارة بأضرار طفيفة، دون أن يصاب مستقلوها بأي أذى".

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