احتجاز50 عاملا تحت أنقاض مبنى في السعودية

سيارات الاسعاف في موقع انهيار مركز المؤتمرات

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن أكثر من خمسين عاملا احتجزوا الإثنين تحت أنقاض مركز للمؤتمرات كان قيد البناء في السعودية.

ووقع الحادث ظهرا في منطقة القصيم بوسط المملكة وتحديدا في مركز للمؤتمرات تابع لجامعة القصيم وأدى إلى "احتجاز أكثر من خمسين عاملا جرى إنقاذ أربعة منهم".

وقال المتحدث باسم الجامعة بندر الرشودي لقناة تلفزيونية سعودية إن هناك عددا كبيرا من الجرحى. وأوضح أن غالبية العمال في موقع البناء المذكور يتحدرون من باكستان لكن المحتجزين تحت الانقاض يحملون "جنسيات مختلفة".

واضاف "لا نزال نبحث" عن ناجين، مبديا أمله بالتمكن من العثور على أحياء. ومبنى مركز المؤتمرات ليس شاهقا لكنه يمتد افقيا على مساحة واسعة.