البث الحي
منوعات

احتجاز50 عاملا تحت أنقاض مبنى في السعودية

27/4/2015

سيارات الاسعاف في موقع انهيار مركز المؤتمرات

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن أكثر من خمسين عاملا احتجزوا الإثنين تحت أنقاض مركز للمؤتمرات كان قيد البناء في السعودية.

ووقع الحادث ظهرا في منطقة القصيم بوسط المملكة وتحديدا في مركز للمؤتمرات تابع لجامعة القصيم وأدى إلى "احتجاز أكثر من خمسين عاملا جرى إنقاذ أربعة منهم".

وقال المتحدث باسم الجامعة بندر الرشودي لقناة تلفزيونية سعودية إن هناك عددا كبيرا من الجرحى. وأوضح أن غالبية العمال في موقع البناء المذكور يتحدرون من باكستان لكن المحتجزين تحت الانقاض يحملون "جنسيات مختلفة".

واضاف "لا نزال نبحث" عن ناجين، مبديا أمله بالتمكن من العثور على أحياء. ومبنى مركز المؤتمرات ليس شاهقا لكنه يمتد افقيا على مساحة واسعة.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

إماراتي من الأسرة الحاكمة يشتري نصف أسهم نادٍ إسرائيلي يعادي العرب

الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان أثناء توقيع العقد مع الجانب الإسرائيلي (موافع التواصل)