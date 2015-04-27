أردوغان في الكويت ، وملفات الزيارة أزمات المنطقة والاقتصاد

الرئيس التركي – رجب طيب أردوغان

يجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هذا الأسبوع ، فيما ستتصدر الأزمات في اليمن وسوريا وصفقات الدفاع والتشييد جدول الأعمال بين الجانبين.

وقبيل مغادرته إلى الكويت ، قال أردوغان في مؤتمر صحفي عقد في أنقرة الاثنين أنه سيتم بحث القضايا الإقليمية أثناء الزيارة ومنها سوريا واليمن..

كما تطرق أردوغان إلى الجوانب الاقتصادية مشيرا إلى أن رجال الأعمال الأتراك لديهم مشروعات بقيمة 1.6 مليار دولار في الكويت وأعرب عن رغبته في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لا فتا إلى احتمال عقدات صفقات "دفاعية".

يذكر أن أردوغان قدم الدعم لدول الخليج في حملتهم ضد المتمردين الحوثيين في اليمن كما اتهم طهران مرارا بالسعي للهيمنة على الشرق الأوسط فيما لم تشارك تركيا – صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف الاطلسي – بدور نشط في العمليات رغم أنها أبدت استعدادها لتقديم مساعدة في مجال الإمداد والتموين ودعم المعلومات.