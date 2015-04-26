وزير الري المصري: انتشال الفوسفات الغارق في النيل

المركب الغارق في مياه النيل ومحمل بالفوسفات (الجزيرة مباشر-أرشيف)

قال وزير الري المصري حسام مغازي إن السلطات نجحت في انتشال كميات الفوسفات الغارقة، بنهر النيل في محافظة قنا جنوبي مصر ، مشيرا إلى أن "العينات المأخوذة من مياه النيل تؤكد صلاحيتها للشرب والاستخدام".

وأوضح أنهم نجحوا في انتشال كميات كبيرة من الفوسفات الموجود ضمن شحنة الصندل الغارق في مياه نهر النيل بمحافظة قنا (جنوبي البلاد)، لم يتبق إلا رواسب لا تأثير لها.

وكان مركب نقل بضائع، يحمل 500 طن من صخور الفوسفات، غرق الخميس الماضي، بمنطقة دندرة بمحافظة قنا (جنوبي مصر).

ونقلت وكالة الأناضول عن الوزير المصري قوله، أن "معدَّة ضخمة تصل قنا غدا الاثنين، لانتشال المركب الغارق.

وتابع: "تم سحب 399 عينة من مياه النيل، أثبتت نتائج تحليلها أنها فى حدود المواصفات الفنية والقياسية وأكدت صلاحية المياه للشرب والاستخدامات".

وردا على الاتهامات التي وجهها السياسي المصري ممدوح حمزة من أن المركب لم يكن يحمل مادة الفوسفات، قال مغازي: "هناك من يحاول استغلال الحادث لحسابات خاصة، ولا يمكن نقل مواد خطرة في مياه النيل، والفوسفات خام ليس له أي تأثير ضار".

ويذكر أن حمزة قال أمس السبت إن المركب لم يكن يحمل مادة الفوسفات بل كان محملا باليورانيوم .

وشهدت الأيام الأربعة الماضية، حديثا متصاعدا حول خطورة الحادث على صحة المصريين، فالبعض هون من خطورة الأمر، وقالوا إن صخور الفوسفات تحتاج لسنوات حتى تذوب، فيما ذهب آخرون إلى أن هذه الصخور قابلة للذوبان بسهولة، محذرين من وجود عنصر "اليورانيوم المشع" في الصخور، واعتبر البعض الآخر أن التحذير غير علمي.

وقد شهدت محافظة الشرقية اليومين الماضيين حالات تسمم لما يقرب من مائتى شخص بسبب تلوث المياه ، وشهد أمس السبت سقوط أول حالة وفاة نتيجة المياه الملوثة