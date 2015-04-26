زهور التيوليب تزين إسطنبول في عيد الربيع

مع بداية فصل الربيع تزين زهور التوليب مدينة اسطنبول ، وهو تقليد عثماني يحيه الأتراك في هذا الفصل من كل عام .



ومن المتوقع أن تتم زراعة 14.5 مليون زهرة توليب من 270 نوعا، وزرعت الزهرة بمختلف الألوان والأشكال في شوارع المدينة، في تنسيق جمالي يلفت الأنظار.



نوري يوكسل مدير مكتب الحدائق في إسطنبول: "بدأ اقامة مهرجان التوليب في اسطنبول منذ عام 2005. وتعد زهرة التوليب مهمة بالنسبة لإسطنبول لا سيما أنها تلعب دورا مهما في أدبنا وفنوننا. التوليب زهرة مقدسة بالنسبة للأتراك. ولذا فإننا نسعى لنشر ثقافة التوليب."



بالنسبة إلى الأتراك، لا تعد زهرة التوليب هدية من الطبيعة فقط، بل تعد كنزا من كنوز الثقافة التقليدية أيضا. وقد افتتحت الزهور في الربيع الدافئ الأمر الذي جذب العديد من المواطنين والزوار لزيارة الحدائق للتمتع بالمناظر الطبيعية الرائعة.

من المتوقع أن يستغرق المهرجان الذي بدء قبل أسبوعين، شهرا كاملا. وستقام سلسلة أنشطة متنوعة، بما فيها معرض فن التوليب التقليدي التركي، ومعرض الرسم والنحت الخاص بالتوليب.