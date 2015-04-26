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زلزال جديد يضرب نيبال

26/4/2015

تواصل السلطات في نيبال لليوم الثاني علي التوالي عمليات الإنقاذ للمحاصرين  تحت ركام المباني المنهارة  بالأمس، إثر  الزلزال الذي ضرب مدينة "وادي كاتمندو"  مما أوقع  مالايقل عن 1800 قتيل و ألاف المصابين والمحاصرين .في الوقت ذاته شهدت المدينة هزة أرضية جديدة صباح اليوم الأحد بلغت 6.7 ريختر.


وناشدت نيبال دول العالم  تقديم مساعدات في عملية الإنقاذ بعدما ساهمت الهزات الارتدادية في عرقلة عملية الإنقاذ نظرا لقلة المعدات المتوفرة

 

ومن جابنه قال مسؤول بوزارة الداخلية إن الحكومة تعتزم نصب خيام وتحويل المدارس ومبان عامة أخرى إلى ملاجيء، وستعيد أيضا فتح طرق وإرسال طائرات هليكوبتر لإنقاذ الناس.
وقالت وزارة الداخلية النيبالية في حصر أولى لها ، إن عدد القتلى بلغ 1805 شخص،  في حين بلغ عدد المصابين نحو 4700.

وبحسب وكالة رويترز، تعاني مستشفيات نيبال من نقص في المعدات والأدوية نظرا لارتفاع عدد المصابين وتحتاج لمزيد من الدعم الطبي والإنساني.

وأوضح مسئول نيبالي أن ما زاد من حجم الدمار الناجم عن الزلزال،  أنه سطحي وتسبب في انهيار مبان وإحداث شقوق في الطرق. ويقع مركز الزلزال على بعد 80 كيلومترا شرقي بخارى ثاني أكبر مدن البلاد وبلغت قوته 7.9 ريختر

وتابع قائلا : سارعت السلطات إلى توفير ملاجيء في العاصمة كاتمندو لألاف الاشخاص الذين قضوا الليل في العراء في درجات حرارة وصلت لدرجة التجمد ، وأمطار متقطعة بسبب خوفهم الشديد من العودة إلى منازلهم المدمرة.

 

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