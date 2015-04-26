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حماس تطالب بإطلاق ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزت

26/4/2015

طالب سامى أبو زهرى  المتحدث باسم حركة  المقاومة الإسلامية (حماس)، السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن  الطالب جهاد سليم ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت، معتبرا اعتقال الطالب دليل على انتهاك حركة فتح للحريات الطلابية، وعدم احترامها لأي نتائج انتخابية على حد قوله .

وقد ألقت قوات الأمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية القبض على الطالب أمس السبت عقب خروجه من الجامعة ، وذلك بعد يومين من فوز الكتلة بانتخابات المجلس بجامعة بيرزيت .

وقال المتحدث باسم حماس خلال المؤتمر الصحفي الذين أقامه طلاب الكتلة الإسلامية ظهر اليوم الأحد، إن الذين صوتوا للكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت هم الطلاب من جميع الانتماءات والتيارات، ولابد من وقف الممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني

وأضاف أن ما يحدث يؤكد عدم وجود مصداقية لدي حركة فتح اتجاه إتمام عملية المصالحية، التى تمارس التشهير السياسي والكذب على المقاومة وحماس ليل ونهار على حد تعبيره، وطالب السلطة بتحمل مسؤوليتها ووقف عمليات الكذب على الشعب، وكذلك وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل، ووقف عمليات القمع الأمني ضد الشعب الفلسطيني .

واتهم أبو زهري الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتنفيذ الإرادة الدولية الإسرائيلية عبر حكومته، وقال في ختام كلمته "مازالت الكرة في ملعب حركة فتح ، وعليها وقف عملية الاستئصال السياسي والسعى لإتمام عملية المصالحة".

بدورها، أعلنت الكتلة الإسلامية خلال المؤتمر،  رفضها عمليات الإعتقال التعسفي للطلبة من قبل السلطة الفلسطينية ، وطالبت في بيان لهم بوقف العمليات والإفراج الفوري عن الطالب جهاد سليم ، كما طالبوا إدارة جامعة بيرزيت بتحمل مسئوليتها والدفاع عن طلابها . 

يشار إلى أن الكتلة الاسلامية نجحت في إحراز  26 مقعدًا،  مقابل 19 مقعدًا لكتلة فتح الطلابية خلال الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي بالجامعة ، إضافةً إلى 5 مقاعد للقطب الطلابي التابع للجبهة الشعبية، وصوت واحد لتحالف بيرزيت الطلابي الذي يضم كتلا صغيرة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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