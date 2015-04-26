جوازات سفر للسوريين في الخارج من دون موافقات أمنية

سمحت السلطات السورية لسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية بإصدار وتجديد جوازات السفر للسوريين المقيمين في الخارج، وبينهم عدد كبير من اللاجئين والمعارضين، من دون مراجعة الأجهزة الأمنية في دمشق، وفق ما أوردت صحيفة "سورية اليوم" الأحد.

وذكرت صحيفة الوطن المقربة من السلطات أن وزير الخارجية السوري "وليد المعلم" عمم (الخميس) قرارا "سمح بموجبه منح أو تمديد الجوازات ووثائق السفر للسوريين ومن في حكمهم (اللاجئين الفلسطينيين إلى سوريا) الموجودين خارج سوريا، من دون الرجوع إلى إدارة الهجرة والجوازات في دمشق أو اتخاذ أي إجراء اخر، حتى للذين غادروا البلاد بصورة غير مشروعة".

ويسري القرار وفق الصحيفة على "الذين يحملون جوازات ووثائق سفر صادرة أو ممهورة بأختام غير رسمية بعد سحب هذه الوثائق وإلغائها" في إشارة إلى الوثائق الصادرة عن جهات غير رسمية.

وأعلنت ممثلية "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في كانون الثاني/يناير بدء عملية تجديد صلاحية جوازات السفر للسوريين المقيمين في قطر والبالغ عددهم نحو ستين ألفا.

ودأبت السفارات السورية على التدقيق في هويات طالبي الحصول على جوازات السفر عبر وزارة الداخلية في دمشق والتي كانت، وفق الصحيفة، على "تواصل مع الجهات الأمنية الاخرى المختصة". وغالبا ما استغرقت هذه الإجراءات فترة تمتد "بين أسبوع إلى شهر".

وسمحت دمشق في شباط/فبراير 2013 بتمديد العمل بجوازات سفر مواطنيها المقيمين في الخارج لمدة سنتين "بغض النظر عن الأسباب التي كانت تحول دون ذلك وعن الموافقات المطلوبة للحصول عليها".

ويساهم القرار الجديد وفق الصحيفة "في تراجع الكثير من مخاوف الذين غادروا سوريا بطريقة غير شرعية ويسهل عودتهم إلى البلاد (…) وسيؤدي في الوقت ذاته إلى أن يؤمن مصدرا مهما للنقد الأجنبي"، الذي تعاني البلاد من نقص حاد فيه نتيجة للنزاع المستمر منذ أكثر من أربعة اعوام.

وتضمن تعميم الخارجية المرسوم الرئاسي، الصادر الثلاثاء الماضي، والذي تم بموجبه تحديد الرسم القنصلي لمنح جواز السفر بمبلغ 400 دولار أمريكي والتجديد أو التمديد بمبلغ مئتي دولار.

ونزح أكثر من أربعة ملايين سوري من البلاد، معظمهم إلى دول الجوار كتركيا ولبنان والأردن، جراء الحرب التي يشنها النظام على الشعب السوري ما أدى إلى مقتل أكثر من 220 ألف شخص. ويقيم العديد من معارضي النظام خارج سوريا منذ أعوام عدة.