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بوكو حرام تستولي على جزيرة من النيجر

26/4/2015

مقاتلون من جماعة بوكو حرام ـ أرشيف

قالت مصادر عسكرية اليوم (الأحد) إن مسلحي جماعة بوكو حرام النيجيرية الإسلامية استولوا على جزيرة استراتيجية في بحيرة تشاد من جيش النيجر وإن "كثيرا" من الجنود قتلوا في أول هجوم يقع في النيجر منذ أسابيع.

وقالت مصادر من الجيش والحكومة إن مئات المقاتلين المسلحين من الجماعة على متن قوارب بمحركات هاجموا جزيرة كارامجا فجر أمس (السبت).

وقال مصدر في الجيش "قتل كثير من (جنود النيجر) يوم السبت. أكثر بدرجة كبيرة من الهجوم الأول" مشيرا إلى معركة وقعت في فبراير/ شباط الماضي للسيطرة على الجزيرة نفسها، وقتل فيها سبعة من جنود النيجر.

وأكد مصدر ثان بالجيش مقتل جنود من النيجر في المعركة. وأضاف أن الهجوم المضاد لتطهير الجزيرة من مقاتلي الجماعة ما زال جاريا.

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