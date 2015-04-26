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بلاغ يطلب وضع حزب أبوالفتوح ضمن الكيانات الإرهابية

26/4/2015

السيسي وأبوالفتوح

تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام يطلب فيه اعتبار حزب مصر القوية الذي يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كيانا إرهابيا.

وطلب المحامي سمير صبرى، في بلاغه للمستشار "هشام بركات " النائب العام ، بالتحقيق مع د. عبد المنعم ابو الفتوح ـ رئيس حزب مصر القوية  ـ واتخاذ الإجراءات التي حددها القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية لإدراج المبلغ ضدة ضمن الكيانات الارهابية التي حددتها المادة الأولي من القرار بقانون المشار الية  لاتهامة بالتحريض على الإرهاب ، وذلك بعد البيان الذى أصدره حزب مصر القوية  تعليقا علي حكم حبس الرئيس المعزول  محمد مرسي 20 عاما في القضية المعروفة باسم أحداث الاتحادية  والذى قال قال فية : إن استمرار مثل تلك الأحكام يفقد المواطنين الثقة في قضائهم وإن هذة الأحكام تزيد من دعاة الكراهية والانتقام التي ستحرق الجميع إذا لم نتكاتف جميعا لمواجهتها بالعدل وليس بغيرة ، كما تساءل البيان كيف يحاكم مرسي ومعاونوه علي أحداث الاتحادية من دون أن يحاكم وزير داخليتة وشرطته ورئيس حرسة علي الأحداث ذاتها؟!

المصدر : الجزيرة مباشر
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