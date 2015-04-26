إعدام خمسة مدانين شنقا في مصر

نفذت السلطات المصرية (الأحد) أحكام الإعدام شنقا بحق خمسة أشخاص أدينوا بالقتل والسرقة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وجاء في بيان الوزارة أن المدانين الخمسة أعدموا في سجن في أسيوط جنوبي البلاد بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي، من دون أن تضيف تفاصيل حول الاتهامات ولا المتهمين انفسهم.

ومنذ أن أطاح الجيش الرئيس الشرعي المنتخب "د. محمد مرسي" في العام 2013، صدرت أحكام بالإعدام على المئات من مناصريه في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". ولم يعدم منهم ـ حتى الآن ـ سوى شخص واحد، أصدرت محكمة عقوبة الإعدام بحقه على خلفية شريط فيديو يُظهر رجلا وهو يدفع أحد الصبية من فوق سطح مبنى فيسقط أرضا.