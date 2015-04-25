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مجلس الأمن: الأزمة السورية الأكبر إنسانية في العالم

25/4/2015
جانب من الوضع الانساني المتدهور بسوريا – ارشيف

 

 

 

وصف مجلس الأمن الأزمة السورية بانها أصبحت أكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم، هذا بينما اسقط تنظيم الدولة طائرة للنظام وأنباء عن سيطرة جبهة النصرة على جسر الشغور.

 وحذر المجلس في بيانه عقب جلسة خاصة اليوم من أن الأوضاع الإنسانية في سوريا ستزداد تدهورا في ظل غياب أي حل سياسي.

وتطرق بيان المجلس الذي تلاه ناصر جودة وزير خارجية الأردن الذي يترأس الدورة الحالية للمجلس إلى ما وصفه بالتأثير السلبي للأزمة السورية على دول الجوار.

من ناحية اخرى قالت مصادر في تنظيم الدولة إن مقاتلي التنظيم اسقطوا طائرة حربية تابعة للنظام السوري بالقرب من مطار خلخلة العسكري في ريف السويداء بجنوبي البلاد.

وأضافت المصادر أن الطائرة أسقطت في إطار هجمات يشنها التنظيم منذ أيام على المطار الذي يعد من أكبر مواقع النظام في جنوب البلاد. وقتل مسلحو التنظيم عشرات من جنود النظام في هجوم قبل أيام استهدف مواقع قرب المطار.

هذا و قد سيطر مسلحون بينهم جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا على أجزاء كبيرة من بلدة جسر الشغور بشمال غرب سوريا لأول مرة منذ بدء الصراع السوري من أربعة أعوام.

وقال نشطاء سوريون إن المقاتلين تقدموا داخل البلدة الواقعة على الطريق بين مدينة اللاذقية الساحلية ومدينة حلب ثاني أكبر مدينة في سوريا بعد أيام من القتال الشرس.

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