المعارضة السورية تسيطر على مدينة جسر الشغور الاستراتيجية

خريطة سوريا

أفاد مراسل الجزيرة بإدلب أن قوات المعارضة أعلنت سيطرتها على مدينة جسر الشغور الاستراتيجية، كما قصفت طائرات إسرائيلية مواقع للنظام السوري وحزب الله بمنطقة القلمون السورية.

وأن السيطرة على المدينة جاءت بعد هجوم واسع شنته على نقاط تابعة للنظام حول المدينة. وقالت المعارضة إن أرتالا عسكرية تابعة لها باتت داخل المدينة.

وفي السياق نفسه قال مراسل الجزيرة إن عددا من جنود النظام السوري قــُتلوا في هجوم شنته قوات المعارضة على قوات عسكرية تابعة له في منطقة سهل الغاب في محافظة حماة.

وأوضح المراسل أن الهجوم جاء بعد انسحاب جيش النظام من جسر الشغور.

وبثت المعارضة السورية المسلحة شريط فيديو يظهر ما قالت إنه تفجير لمستودع ذخيرة تابع لقوات النظام في حاجز القاهرة بمنطقة سهل العاب؛ إثر استهدافها له بالمدفعية الثقيلة.

من ناحية اخرى أفادت مصادر للجزيرة أن طائرات حربية يعتقد أنها إسرائيلية قصفت مواقع لقوات النظام السوري وحزب الله اللبناني في منطقة القلمون السورية على الحدود بين سوريا ولبنان.

وقال هادي البحرة الرئيس السابق للائتلاف الوطني المعارض في حسابه على تويتر إن القصف استهدف ألوية ومستودعات ذخيرة. وقالت مصادر إن انفجارات عدة وقعت وسط مدينة القطيفة ومحيط مدينتي يبرود وقارَة في منطقة القلمون الحدودية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مواقع النظام السوري وحزب الله في القلمون لقصف جوي إسرائيلي. وقد امتنعت الحكومتان الإسرائيلية والسورية عن التعليق على هذه الأنباء.