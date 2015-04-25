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الداخلية المصرية تعلن مقتل 4 من الإخوان في بني سويف

25/4/2015
جانب من التفجيرات التي تحدث في مصر- ارشيف

 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء أمس عن مقتل 4 من جماعة الإخوان المسلمين في تفجير وقع في محافظة بني سويف وسط مصر ، و قال تحالف دعم الشرعية إن الداخلية هي من قتلتهم .

 

وجاء في بيان الداخلية الذي وصل لوكالة الأناضول نسخة منه  أن الانفجار وقع بحجرة من الطوب الأبيض بأرض استصلاح بدائرة مركز شرطة بنى سويف . 

 

وأنه بانتقال الأجهزة المعنية والحماية المدنية وخبراء المفرقعات وبالفحص تبين حدوث انفجار بالحجرة نجم عنه مصرع أربعة وإصابة آخر من عناصر تنظيم الإخوان .

 

ولفت البيان إلى أنه تم اخطار النيابة العامة , التي باشرت التحقيقات. 

 

وكان مصدر أمني قد ذكر في وقت سابق من مساء أمس أن التفجير أسفر عن مقتل 5 أشخاص بالقرب من نقطة تفتيش المثلث بسنور بشرق النيل ببني سويف. 

 

وأشار المصدر الأمني إلى أن النيابة قررت أخذ عينات من الحمض النووي للجثث للقتلى للكشف عن هويتهم، كما أمرت بفحص سيارتين تم العثور عليها بموقع الانفجار. 

 

و أوضح المصدر أن الجثث متفحمة في حين لم يصب أي من قوات الشرطة بأذى. 

 

و من جانبه، دان "التحالف الوطني لدعم الشرعية" ببنى سويف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، مقتل 4 من رافضي الانقلاب ، وإصابة خامس بإصابات بليغة في التفجير.

 

وقال التحالف في بيان له إن "الشرطة هي من قتلتهم ولم يكن لهم من ذنب إلا أنهم رفعوا صوتهم بالحرية لمصر وشعبها". 

 

وأضاف البيان أن "قوات الشرطة قامت بمطاردتهم وأجبرتهم على ترك منازلهم تجنباً للاعتقال التعسفي بل وتعقبتهم في المكان الذى آووا إليه لتقوم بقتلهم مستخدمة أقسى أنواع القوة والبطش". 

 

وحمل البيان "مدير الأمن وضباط مديرية أمن بنى سويف المسئولية عن هذه الارواح البريئة" على حد وصفه.

 

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