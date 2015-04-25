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اشتباكات عنيفة بين المقاومة و قوات صالح قرب عدن

25/4/2015
قوات موالية للرئيس اليمني عبدربه منصور

 شهدت معظم مدن محافظة عدن جنوبي اليمن معارك بين المقاومة الشعبية وقوات كل من الرئيس المخلوع علي صالح والحوثيين بالتزامن مع غارات مكثفة لقوات التحالف كان آخرها فجر اليوم السبت .

وقد اشتدت المواجهات عند مداخل المدينة ومحيط منطقة خور مكسر وقرب مطار عدن. وقال مراسل  الجزيرة إن قوات الرئيس المخلوع ومليشيا الحوثي تقوم بمحاولات مستميتة من أجل التقدم نحو منطقة "دار سعد"، وأنّ المقاومة الشعبية  تواجِه تلك المحاولات بحزم وإصرار.

هذا و قد حصلت الجزيرة على صور خاصة تظهر بعض قيادات المقاومة الشعبية في تعز بينهم الشيخ حمود المخلافي برفقة عدد من مسلحي المقاومة الشعبية في جولة ميدانية في أحياء المدينة. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية قد نقلت عن المخلافي قوله إن المقاومة الشعبية في تعز أثبتت شجاعتها من خلال انتصارها على جماعة الحوثي على حد تعبيره.

وأوضح  المخلافي أن المقاومة الشعبية قادرة على حسم المعركة خلال ساعات في حال امتلكت الأسلحة النوعية المضادة للدروع.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات عنيفة بين المقاومة من جهة والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى اندلعت فجر اليوم السبت في مدينة الضالع جنوبي اليمن.  

من جهة ثانية أغارت طائرات التحالف ولأول مرة على مدينة الحوطة في لحج مستهدفة تجمعات لمليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع.

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