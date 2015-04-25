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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

25/4/2015
قوات اسرائيلية بالقدس المحتلة – ارشيف

 استشهد فتى فلسطيني اليوم (السبت) برصاص الاحتلال عند حاجز شرقي القدس، وأصيب أمس (الجمعة) أكثر من 10 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي.والمعدني المغلف بالمطاط في قرية كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية أمس الجمعة.

و ادعى الاحتلال أن الشاب حاول طعن جنود إسرائيليين، وقالت  القوات الإسرائيلية إن الشاب كان يشهر سكينين أثناء مطاردته وقتلته بعد محاولته مهاجمة جنود قرب نقطة تفتيش في منطقة القدس.

في حين ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص بشكل مباشر على الفتى علي سعيد أبو غنام (16 عاما) – وهو من سكان حي الطور- مما أدى إلى استشهاده على الفور.

وقع الحادث عند منتصف الليل تقريبا قرب نقطة تفتيش عند أطراف القدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة.وقالت لوبا سامري المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن شرطة الحدود أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء تجاه الرجل. وأضافت أن الجنود "أطلقوا طلقات دقيقة حيدته (المشتبه به)" عندما رفض الاستجابة للتحذيرات وأكد مسعفون وفاة المشتبه به متأثرا بجروحه.

 

 

 

وشككت العائلة برواية الشرطة الإسرائيلية حول ظروف مقتل ابنها علي أبو غنام (17 عاما) من بلدة الطور شرقي البلدة القديمة في القدس.

 

 

 

وقال محمد أبو غنام أحد أفراد العائلة لرويترز عبر الهاتف "ما قاله الجيش غير صحيح هو (علي) كان عائدا من حفل أحد اصدقائه وأكيد ما كان معه سكين ولا شئ.


و كان الاحتلال قد ادّعى أنه حاول طعن جنود إسرائيليين هناك، في حين ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص بشكل مباشر على الفتى علي سعيد أبو غنام (16 عاما) -وهو من سكان حي الطور- مما أدى إلى استشهاده على الفور.

في حين قالت  القوات الإسرائيلية انها قتلت بالرصاص شابا فلسطينيا كان يشهر سكينتين أثناء مطاردته بعد محاولته مهاجمة جنود قرب نقطة تفتيش في منطقة القدس.

و وقع الحادث عند منتصف الليل تقريبا قرب نقطة تفتيش عند أطراف القدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت لوبا سامري المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن شرطة الحدود أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء تجاه الرجل. وأضافت أن الجنود "أطلقوا طلقات دقيقة حيدته (المشتبه به)" عندما رفض الاستجابة للتحذيرات وأكد مسعفون وفاة المشتبه به متأثرا بجروحه.

وشككت العائلة برواية الشرطة الإسرائيلية حول ظروف مقتل ابنها علي أبو غنام (17 عاما) من بلدة الطور شرقي البلدة القديمة في القدس.

وقال محمد أبو غنام أحد أفراد العائلة لرويترز عبر الهاتف "ما قاله الجيش غير صحيح هو (علي) كان عائدا من حفل أحد اصدقائه وأكيد ما كان معه سكين ولا شي."

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