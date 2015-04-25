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أردوغان يهاجم رؤساء فرنسا وألمانيا وروسيا بسبب أرمينيا

25/4/2015

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ـ أرشيف

واصل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" السبت هجومه على القادة الأوربيين الذين وصفوا بـ"الإبادة" عملبات القتل التي استهدفت بعض الأرمن مطلع القرن الماضي في أراضي السلطنة العثمانية.

وخلال اجتماع لرجال الأعمال في اسطنبول اتهم أردوغان الرؤساء الفرنسي والألماني والروسي الذين استخدموا تعبير الإبادة، بأنهم "يدعمون المطالب القائمة على الأكاذيب الأرمنية". وتابع أردوغان "كنا نرغب بألا يأتي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ولا (الرئيس الفرنسي فرنسوا) هولاند إلى أرمينيا". وتابع أردوغان "إن آخر الدول التي يحق لها الكلام عن إبادة هي ألمانيا وروسيا وفرنسا" داعيا هذه الدول إلى "إزالة النقاط السوداء من تاريخها نفسه".

كما اتهم أردوغان الاتحاد الأوربي بأنه "لا يقول الحقيقة". وقال "يا أيها الاتحاد الأوربي، نحن لسنا بحاجة لأفكاركم احتفظوها بها لأنفسكم". وتابع في كلامه عن القادة الأوربيين "لديهم آذان لا تسمع وعيون لا ترى والسنة لا تقول الحقيقة". وتواصل تركيا منذ أيام عدة التنديد بكل الدول التي وصفت مقتل بعض الأرمن بأعمال إبادة.

وكان الرئيسان الفرنسي والروسي دعيا تركيا (الجمعة) في يريفان إلى الإقرار بأن ما حصل بحق الأرمن عبارة عن إبادة. وهاجمت وزارة الخارجية التركية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الالماني جواكيم غاوك لاستخدامهما تعبير إبادة في وصفهما مقتل بعض الأرمن في العام 1915.

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