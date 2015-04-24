نيكول كيدمان تعود للمسرح البريطاني بعد غياب 17 عاما

الممثلة البريطانية – نيكول كيدمان

بعد 17 عاما من ظهورها الأول بمسارح العاصمة البريطانية ، تعود نيكول كيدمان إلى المسرح في لندن في سبتمبر أيلول المقبل لتجسد دور العالمة البريطانية روزاليند فرانكلين بمسرحية "فوتوغراف 51".

ووقفت كيدمان – الحائزة على جائزة الأوسكار – على المسرح في بريطانيا لأول مرة عام 1998 عندما قدمت مسرحية (ذا بلو رووم) للمخرج ديفيد هير على مسرح (دونمار ويرهاوس) وقدمت أداء نال إعجاب النقاد ، ورشحت عن دورها في تلك المسرحية لنيل جائزة أوليفييه التي تعد أبرز جائزة مسرحية في لندن.

وتتناول المسرحية التي ستعود معها كيدمان للمسرح – لمؤلفتها آنا زيجلر – قصة روزاليندا فرانكلين التي ساهمت أبحاثها في اكتشاف التركيب الحلزوني المزدوج للحمض النووي (دي.إن.إيه) في 1953 .

ويتولى البريطاني مايكل جرانديج إخراج مسرحية (فوتوغراف 51) في عودة لتعاون سابق مع كيدمان بعد فيلمهما الروائي الطويل "جينياس".