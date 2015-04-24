مقتل 10 مسلحين على يد الجيش التونسي قرب الحدود الجزائرية

قوات الأمن تحيط بمتحف "باردو" – أرشيف

قال متحدث باسم الجيش التونسي إن عشرة مسلحين قتلوا في اشتباكات مستمرة منذ يومين مع القوات الحكومية قرب الحدود الجزائرية بعد هجوم دامٍ استهدف سائحين الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش التونسي بلحسن الوسلاتي إن قوات الجيش تمكنت من قتل عشرة ممن وصفهم بالـ" إرهابيين " بينما قتل ثلاثة من الجنود في اشتباك استمر يومين في جبل السلوم . وأضاف الوسلاتي أن الحصيلة أولية ويمكن ان ترتفع لأن القوات التونسية أصابت مسلحين آخرين.

كان مسلحان هاجما الشهر الماضي متحف باردو بالعاصمة تونس وقتلوا 21 سائحا أجنبيا في واحد من أسوأ الهجمات في تاريخ البلاد ، وردت السلطات بنصب كمين لمسلحين وقتلت تسعة من أبرز قيادات تنظيم كتيبة عقبة بن نافع الموالي للقاعدة.

وقبل يومين بدأت القوات التونسية هجوما على جبل السلوم حيث يتحصن المسلحون ، ورفضت وزارة الدفاع التعليق على العملية وقالت إنها ستتحدث عندما تتضح النتائج الأولية للعملية، وما زالت الاشتباكات مستمرة وفقا لمصادر عسكرية.