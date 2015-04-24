"فجر ليبيا" تشن غارات جوية على"تنظيم الدولة" بسرت

مقاتلون تابعون لقوات فجر ليبيا

شنت طائرة حربية لقوات "فجر ليبيا" التابعة للمؤتمر الوطني العام غارات جوية مساء (الخميس) على مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة سرت بعد اشتباكات دامية بين الطرفين بدأت ليل (الأربعاء) وفق ما أفاد مسؤولون وشهود.

وقال مسؤول محلي في سرت طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن "طائرة حربية تابعة لفجر ليبيا شنت مساء الخميس عدة غارات جوية على مواقع يتمركز فيها الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية" في المدينة (500 كيلومتر شرق طرابلس).

وأوضح أن "بين المواقع التي استهدفتها المقاتلة مجمع قاعات واغادوغو وسط المدينة الذي يتخذه التنظيم مقرا للقيادة والسيطرة".

ومجمع قاعات واغادوغو مقر ضخم وفخم شيده العقيد الليبي الراحل معمر القذافي أواخر تسعينيات القرن الماضي لانعقاد المؤتمرات الدولية والمحلية في سرت، مسقط رأسه.

ومنذ ليل الأربعاء، تدور معارك عنيفة بين التنظيم الدولة، والكتيبة 166 مشاة التابعة لفجر ليبيا.

وقال خالد بو جازية المتحدث باسم الكتيبة إن "المعارك دارت بالطريق الساحلي الجنوبي والشرقي لمدينة سرت، واستعملت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة".

ومنذ نحو شهرين تدور معارك متقطعة بين هذه الكتيبة التي كلفها المؤتمر الوطني العام والدولة الإسلامية.

وفي وقت سابق اليوم، شنت مقاتلة تابعة لـ"فجر ليبيا" غارات جوية على بلدتي الزنتان والرجبان (180 كلم جنوب غرب العاصمة) من دون سقوط إصابات حسبما أفاد مسؤول عسكري.