غارة للتحالف بعدن وتعيين وسيط أممي جديد

جانب من العمليات المسلحة باليمن

جددت قوات تحالف عمليات إعادة الأمل قصفها مواقع الحوثيين والرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح" في عدن والضالع ،في هذه الاثناء شددت المقاومة الشعبية هناك الخناق على بقايا مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع "على عبد الله صالح".



وصدّت المقاومة عدة محاولات للحوثيين لاقتحام محافظة عدن وقطعت العديد من خطوط إمداداتهم، كما بسطت سيطرتها على أحياء عدة في عدن، منها المنصورة وكريتر.



وقال سكان في مدينة عدن إن جماعة الحوثي بدأت فرض حصار اقتصادي على المدينة لتعويض خسائرها العسكرية التي تكبدتها خلال الأيام الماضية هناك، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.



من ناحية أخرى اجتمع العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" مع رئيس

الوزراء الباكستاني "نواز شريف" لبحث التعاون بين البلدين، والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر الاجتماع وفد باكستاني رفيع، يضم وزير الدفاع "خواجه محمد آصف" وقائد الجيش الجنرال "راحيل شريف" ووزير الدولة للشؤون الخارجية "طارق فاطمي" ورئيس الاستخبارات العسكرية الفريق "رضوان أختر".



و على صعيد التحرك الدولي أبلغ الامين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" مجلس الأمن الدولي عزمه تعيين الدبلوماسي الموريتاني "إسماعيل ولد شيخ أحمد" مبعوثا جديدا إلى اليمن، خلفًا لجمال بن عمر الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي.



وقال "بان كي مون" في رسالة إلى مجلس الأمن، إن ولد الشيخ أحمد "سينطلق من الإنجازات" التي حققها سلفه.



وسيصبح تعيين الدبلوماسي الموريتاني ساريا اعتبارا من الإثنين المقبل، إذا لم تُبد أية

دولة في المجلس معارضة لذلك.