رئيس وزراء الصومال: نستهدف طرد حركة الشباب من الجنوب

مقاتلون لحركة الشباب الصومالية – أرشيف

قال رئيس الوزراء الصومالي عمر شرماركي إن القوات الصومالية والأفريقية تستهدف طرد مقاتلي حركة الشباب الصومالية من أحد آخر المناطق التي يسيطرون عليها جنوب الصومال ويشنون منها الهجمات، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا لأي عملية جديدة.

وقال رئيس الوزراء الصومالي إنه يضغط على كينيا لإعادة فتح شركات تحويل الأموال الصومالية التي تعتبر شريان الحياة للكثيرين في الصومال لكن تم إيقاف تراخيص عملها في نيروبي بعد أن هاجم مقاتلو حركة الشباب جامعة بشمال كينيا هذا الشهر وقتلوا 148 شخصا.

وطردت حركة الشباب من بلدات ومعاقل ساحلية رئيسية منذ أن شنت قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي والجيش الوطني الصومالي هجوما العام الماضي، لكن الحركة التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية ما زالت تسيطر على مناطق ريفية مثل ممر وادي جوبا الذي يؤدي إلى ميناء كيسمايو الجنوبي الاستراتيجي حيث تتمركز فرقة كينية ضمن قوات الاتحاد الافريقي.