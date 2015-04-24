تظاهرات تنديدا بالحكم على محمد مرسي بعدة محافظات

تظاهرات رافضة للانقلاب و منددة بالحكم على مرسي

خرجت اليوم (الجمعة) مسيرات في عدة محافظات مصرية للتنديد بالأحكام الصادرة على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين واستجابة لدعوة التحالف في أسبوع "الشعب يحيي صمود الرئيس ".



رفع المتظاهرون شعارات رابعة و مطالبات بالحرية وعودة الشرعية وسقوط "حكم العسكر" كما رفعوا صورا لمرسي مطالبين بإطلاق سراحه.



خرجت التظاهرات في محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية وقنا والأقصر وشمال سيناء ودمياط والغربية والفيوم .

ففي المعادي خرجت مسيرة، صباح اليوم، انطلاقا من مسجد الرحمن وجابت الشوارع مرورا بأحمد زكي والمعادي وعرب المعادي منددة بـ "جرائم" الانقلاب العسكري وبالأحكام "الجائرة والباطلة" ضد المعتقلين وحمل المشاركون صور محمد مرسي ورددواهتافات تحيي صموده .



وفي فاقوس بمحافظة الشرقية نظم التحالف الوطني، بالاشتراك مع شباب ونساء ضد الانقلاب بالشرقية، مسيرة صباحية داخل مدينة الصالحية الجديدة ضمن فعاليات "الشعب يحيي صمود الرئيس" لإعلان رفضهم الحكم بحق الرئيس المعزول ومساعديه.



كما نظم تحالف دعم الشرعية بالأقصر مسيرة، صباح اليوم (الجمعة) بالدراجات البخارية، حيث بدأت المسيرة من عزبة البرج بالحبيل وطافت شوارع قرية الحبيل وعوض الله وعزبة البرج وسط تفاعل كبير من الأهالي الذين رفعوا شارات رابعة. وهتف الثوار "فاشل يا سيسي، يسقط حكم العسكر، فين الزيت فين التموين، رفعوا الدعم عن البنزين" كما أفاد شهود عيان.



و تشابهت باقي الفعاليات في المحافظات الأخرى من حيث رفضها للانقلاب العسكري وللحكم بحق الرئيس المعزول محمد مرسي والمطالبة بعودة المسار الديمقراطي والإفراج عن المعتقلين.



وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت (الثلاثاء) بالسجن المشدد 20 عاما على د. محمد مرسي و12 آخرين، بينهم القياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث الاتحادية" وبوضع مرسي تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وذلك في أول حكم من أصل خمس قضايا يصدر على مرسي.



وعقب هذا الحكم، قررت النيابة العامة المصرية حبس د. محمد مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الجديدة المعروفة إعلاميا "بأحداث فض رابعة".