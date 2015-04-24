بايدن: أمريكا ستسلم (إسرائيل) مقاتلات متطورة في 2016

جو بايدن

وعد "جو بايدن" نائب الرئيس الأمريكي أمس (الخميس) بتسليم إسرائيل مقاتلات على أعلى مستوى لمساعدتها في الحفاظ على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط، وتعهد بأن يضمن أي اتفاق نووي مع إيران أمن إسرائيل.

وقال "بايدن" خلال حفل أقيم بمناسبة ذكرى قيام دولة إسرائيل إن الولايات المتحدة ستسلم مقاتلات إف-35 الجديدة لحليفتها العام المقبل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض لتخفيف التوتر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو". وأضاف "بايدن" أمام الجمع المؤيد لإسرائيل "سنسلم إسرائيل العام القادم المقاتلة جوينت سترايك فايتر إف-35 أروع ما لدينا وهو ما سيجعل إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذه المقاتلة المنتمية للجيل الخامس".

وتمثل مشاركة "بايدن" في الحفل الذي أقامته السفارة الإسرائيلية أحدت دلالة على الجهود التي يبذلها البيت الأبيض لتلطيف الأجواء بعد فترة من التوتر بين الرئيس "باراك أوباما" ونتنياهو بسبب المحادثات مع إيران حول ملفها النووي والدبلوماسية في "الشرق الأوسط".

وتوترت العلاقات أوائل الشهر الماضي عندما قبل "نتنياهو" دعوة من الجمهوريين لإلقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكي. وانتقد "نتنياهو" في الكلمة سعي أوباما لإبرام اتفاق نووي مع إيران.

وسعى "بايدن" لطمأنة المشاركين في الحفل بتعهد إدارة "أوباما" بالتوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع إيران يحافظ على أمن إسرائيل.

وأصر على أنه لن يكون هناك "أي اتفاق" ما لم توافق إيران على عمليات تفتيش دولية صارمة. وأضاف "إذا لجأت إيران للخداع" فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بكل الخيارات "على الطاولة".

وتحدث بايدن عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وقال "لدينا خلافات" لكنه أضاف "نحترم بعضنا بعضا".