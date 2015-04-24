المرصد السوري: 2079 قتيلا سقطوا في غارات التحالف الدولي

جانب من غارات التحالف الدولي على سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الخميس إن الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا قتلت 2079 شخصا منهم 66 مدنيا منذ بدء الحملة الجوية على تنظيم الدولة الإسلامية في سبتمبر/ أيلول الماضي.



وقال المرصد ومقره بريطانيا إن أغلبية القتلى أي نحو 1922 شخصا من مقاتلي التنظيم.

وسيطر التنظيم على مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا والعراق حيث تستهدفه قوات تقودها الولايات المتحدة ايضا منذ يوليو /تموز الماضي.

وقال المرصد إن من بين القتلى المدنيين عشرة أطفال وست نساء. وأضاف أن 90 من عناصر جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة قتلوا أيضا في القصف الجوي الذي بدأ في 23 سبتمبر/ أيلول.

كانت الولايات المتحدة قد قالت إنها تتعامل بجدية مع التقارير عن سقوط قتلى مدنيين وذكرت أن لديها عملية للتحقيق في كل هذه المزاعم.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 220 ألف شخص قتلوا في الصراع السوري الذي دخل عامه الرابع .