السعودية: قاتل الشرطيين تلقى تعليمات من "تنظيم الدولة"

منتمون لتنظيم الدولة – أرشيف

قالت وزارة الداخلية السعودية الجمعة إن السعودي الذي اعتقل للاشتباه به في مقتل شرطيين بالرصاص وإصابة اثنين آخرين في هجومين منفصلين بالرياض كان يعمل بناء على تعليمات من تنظيم الدولة في سوريا.

وجاء في بيان للوزارة أن الرجل ويدعى محمد عبد الرحمن أبو نيان (23 عاما) أقر بأنه أطلق النار في مارس آذار وابريل نيسان على الشرطيين بناء على أوامر من تنظيم الدولة بعد أن التقى بممثل عن التنظيم في العاصمة السعودية.

وقال البيان إن أبو نيان سجل إطلاق النار في مقطع فيديو بكاميرا التليفون المحمول وإنه كان يجهز سيارات ملغومة لاستخدامها في هجمات في المستقبل، وأضاف أنه حصل على نقود وتلقى تعليمات من تنظيم الدولة .

وقالت الوزارة إنها عرضت مكافأة قدرها مليون ريال سعودي مقابل الإرشاد عن نواف بن شريف سمير العنزي الذي كان شريكا لأبو نيان وكان يتحدث بلهجة مغربية ويحمل اسما مغربيا لإخفاء شخصيته.