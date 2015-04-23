وصول ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار لمصر

محافظ البنك المركزي المصري – هشام رامز

أكد البنك المركزي المصري وصول ودائع خليجية من السعودية والكويت والإمارات إلى مصر تقدر بـ 6 مليارات دولار.

وقال محافظ البنك المركزي المصري – هشام رامز في تصريحات – لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الودائع الخليجية دخلت أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر, بواقع ملياري دولار من كل دولة, موضحا أن الفائدة على الودائع الخليجية تقدر بـ 5ر2% والآجال تتراوح من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام.

كانت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قد تعهدت خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الشهر الماضي بتقديم دعم إضافي لمصر بإجمالي 5ر12 مليار دولار في صورة استثمارات ومساعدات وودائع بالبنك المركزي.