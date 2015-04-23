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مصر: محاكمة عسكرية لـ231 من رافضي الانقلاب والتحفظ على أموال

23/4/2015

قررت النيابة العامة بالمنيا جنوب مصرإحالة 231 من أنصار مرسى للقضاء العسكري لاتهامهم باقتحام  الكنيسة الإنجيلية بمركز بنى مزارعقب فض اعتصام رابعة، كما أضافت النيابة العامة بالمنيا 122 متهما جديدا من انصارمرسى لقضية أحداث العدوة
وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار يحيى خليفةقد قبلت يوم 11 فبراير الماضي  الطعن المقدم من 36 متهما في قضية أحداث العدوةبينهم مرشد الإخوان محمد بديع ، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 21يونيو 2014، بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين الإعداموالسجن المؤبد.
إلى ذلك صرح المستشار ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين أن  اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل  قررت التحفظ على 14 شركةومالكيها من الشركات المملوكة للعناصر القيادية بجماعة الإخوان وهذه الشركات تعملفي نشاطات تجارية متنوعة. وتم أيضا التحفظ على 12 جمعية أهلية. كما تم التحفظعلى أموال 45 عنصرا من العناصر الإخوانية البارزة وشمل التحفظ الحسابات البنكية وكافةالاموال المنقولة والسائلة والعقارية المملوكة للكيانات المتحفظ عليها .
من جهة أخرى قررتمحكمة جنايات القاهرة تأجيل  محاكمة 23 متهمًا فى قضية أحداث السفارة الأمريكيةالثانية التي وقعت في 22 يوليو 2013 الى جلسة 14 مايو مع ضبط واحضار شهودالاثبات
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائمالقتل العمد وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام،علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.  

المصدر : الجزيرة مباشر
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