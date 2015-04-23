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في عيد الطفولة .. أردوغان يسلم مهام منصبه لطفلة

23/4/2015

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم الخميس، بتسليم مهام منصبه كرئيس للدولة رمزيا إلى طفلة تركية احتفالا بعيد الطفولة والسيادة.

وقال أردوغان خلال حفل تسليم المنصب الرمزي، إن بلاده حققت نقلة نوعية في مجالات التعليم، والصحة.

وطالب الأطفال بإجراء مقارنة بين الأجواء التي يدرسون فيها الأن في مدارسهم وبين مدارس أبائهم مشددا على سعى بلاده لتحقيق مزيدا من الإهتمام بمستقبل الأطفال

وأعربت الطفلة التي تتولي المنصب لمدة يوم كامل خلال كلمتها عن سعادتها بالمشاركة في تلك المهمة.

ووسط تمسك بالبرتوكول الرسمي في طريقة الجلوس والأداء أجابت الطفلة على أسئلة الصحفيين وختمت حديثها بإن سعادة العالم تبدأ من سعادة الأطفال. 

 

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