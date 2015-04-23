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المرصد السوري: 2079 شخصا قتلوا في غارات التحالف

23/4/2015

عناصر تابعة لتنظيم الدولة في سوريا – أرشيف

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (الخميس) إن 2079 شخصا منهم 66 مدنيا  قتلوا جراء الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا على "تنظيم الدولة"  منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال المرصد ومقره بريطانيا إن أغلبية القتلى أي نحو 1922 شخصا من "مقاتلي تنظيم الدولة". وقال المرصد إن من بين القتلى المدنيين عشرة أطفال وست نساء، وإن 90 من عناصر جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة قتلوا أيضا في القصف الجوي الذي بدأ في 23 من سبتمبر/أيلول.

ويسيطر تنظيم الدولة على مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا والعراق حيث تستهدفه قوات  التحالف التي تقودها الولايات المتحدة  منذ يوليو /تموز الماضي.

كانت الولايات المتحدة  قالت إنها تتعامل بجدية مع التقارير عن سقوط قتلى مدنيين، وذكرت أن لديها عملية للتحقيق في كل المزاعم. من جانبها قالت الأمم المتحدة إن نحو 220 ألف شخص قتلوا في الصراع السوري الذي دخل عامه الرابع.

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