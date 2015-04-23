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أمير دولة قطر يحضر احتفالات تركيا بذكرى معركة " تشاناك قلعة"

23/4/2015

أمير دولة قطر – الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

حضر أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" احتفالات جمهورية تركيا بالذكرى المئوية لمعركة "تشاناك قلعة" والمقامة تحت عنوان "قمة السلام"  بمركز المؤتمرات بمدينة اسطنبول مساء الخميس  بحضور عدد من أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول والحكومات.

كان أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" قد وصل إلى مدينة اسطنبول مساء الخميس تلبية لدعوة من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لحضور احتفالات الذكرى المئوية لمعركة تشاناك قلعة.

وكان في استقبال أمير دولة قطر لدى وصوله مطار أتاتورك  الدولي "عصمت يلماز" وزير الدفاع و "قادير طوب باش" رئيس بلدية اسطنبول و"خلوق نادر" والي اسطنبول و"سالم بن مبارك آل شافي" سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا. 

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