البث الحي
منوعات

وصول 400 مهاجر غير شرعي بينهم عرب لصقلية بعد إنقاذهم

22/4/2015

وصل صباح اليوم الأربعاء أربعمائة مهاجر غير شرعى إلى ميناء مدينة أوغستا بجزيرة صقلية، عقب إنقاذ القوات البحرية الإيطالية لهم.

يأتي ذلك بعد أيام من غرق 800 مهاجر غير شرعي بالقرب من السواحل الإيطالية عقب اصطدام المركب الذى كان يقلهم بسفينة شحن .

وبحسب السلطات الإيطالية، فإن الناجين من سوريا وفلسطين والصومال وإثيوبيا، قدموا إلي السواحل الإيطالية من ليبيا.

 ومن جانبه، طالب رئيس الوزراء الإيطالي بتحرك أوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من المنبع الإفريقي
وأقترح مايتو رينزي عقد قمة أوروبية طارئة هذا الأسبوع لمنافشة أزمة الهجرة غير الشرعية وأثرها على المجتمع الأولي.


وقدرت منظمة الهجرة الدولية عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية هذا العام ، ب30 ضعفا عن عدد ضحايا نفس الفترة من العام الماضي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

فيديو مؤثر: رسالة من طفل لأمه المعتقلة في مصر

رسالة مؤثرة موجهة من طفل لأمه الصحفية المعتقلة في مصر(مواقع التواصل) (مواقع)