وصول 400 مهاجر غير شرعي بينهم عرب لصقلية بعد إنقاذهم

وصل صباح اليوم الأربعاء أربعمائة مهاجر غير شرعى إلى ميناء مدينة أوغستا بجزيرة صقلية، عقب إنقاذ القوات البحرية الإيطالية لهم.

يأتي ذلك بعد أيام من غرق 800 مهاجر غير شرعي بالقرب من السواحل الإيطالية عقب اصطدام المركب الذى كان يقلهم بسفينة شحن .



وبحسب السلطات الإيطالية، فإن الناجين من سوريا وفلسطين والصومال وإثيوبيا، قدموا إلي السواحل الإيطالية من ليبيا.

ومن جانبه، طالب رئيس الوزراء الإيطالي بتحرك أوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من المنبع الإفريقي

وأقترح مايتو رينزي عقد قمة أوروبية طارئة هذا الأسبوع لمنافشة أزمة الهجرة غير الشرعية وأثرها على المجتمع الأولي.



وقدرت منظمة الهجرة الدولية عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية هذا العام ، ب30 ضعفا عن عدد ضحايا نفس الفترة من العام الماضي.