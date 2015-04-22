مقتل 42 شخصا في اشتباكات بالقلمون

عناصر تابعة لـ "تنظيم الدولة" في القلمون

قتل 42 مقاتلا على الأقل من صفوف كتائب المعارضة وتنظيم الدولة خلال اشتباكات عنيفة بين الطرفين الأربعاء في ريف القلمون شمال دمشق حيث تمكن التنظيم من قطع طريق إمداد رئيسي للمعارضة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

من جهة ثانية، قتل 23 مدنيا على الأقل وأصيب العشرات نتيجة قصف جوي لقوات النظام لمناطق عدة في الغوطة الشرقية قرب دمشق وفي ريف حلب الشرقي (شمال)، وفق المرصد.

وأفاد المرصد السوري عن "مقتل ما لا يقل عن ثلاثين مقاتلا من فصائل المعارضة خلال اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة في منطقة المحسة عند أطراف القلمون الشرقي القريبة من الحدود الإدارية مع ريف حمص الشرقي (وسط)"، كما قتل 12 عنصرا من مقاتلي التنظيم.

وتمكن التنظيم – وفق المرصد – من "السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة وقطع طريق إمداد للمقاتلين يربط بين البادية السورية والحدود الأردنية"، وأنه يحاول السيطرة على كل المنطقة.

وأوضح المرصد أن مقاتلي المعارضة في ريف دمشق يستخدمون طرقا عدة عبر البادية توصلهم للحدود الأردنية أو التركية وينقلون السلاح والتموين ، وتتعرض مناطق الغوطة الشرقية لحصار خانق من قوات النظام وتعاني من نقص في الأدوية والمواد الغذائية، وغالبا ما يستهدفها النظام بقصف جوي ومدفعي.

كما احصى المرصد مقتل "12 مدنيا واصابة ما لا يقل عن أربعين آخرين إثر قصف للطيران الحربي على بلدة دير حافر وقرية تل أحمر ومناطق أخرى" في ريف حلب الشرقي خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة .