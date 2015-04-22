مشاركة الراقصة "غزال" في حفل طلاب ثانوي يثير أزمة

صورة لمشاركة الراقصة في حفل طلاب ثانوي (جريدة الفجر)

أثارت مشاركة الراقصة غزال في إحدى حفلات مدرسة أجنبية بمصر انتقادات واسعة في صحف ومواقع مصرية ، وقامت الصحف بنشر صور للحفل ترتدي بها الراقصة ملابس مثيرة أمام طلاب وطالبات بالمرحلة الثانونية، وقامت بوصلات رقص مطولة أمامهم



الحفل وصف من قبل تلك الصحف بال"تقليعة الجديدة " ،التي لم تتعود عليها المدارس المصرية ، في حين وصفتها بعض المواقع الإلكترونية بالسقطة الأخلاقية.

واعتادت بعض المدارس الأجنبية في مصر،إقامة حفلات تخرج لطلابها في المرحلة الثانوية من كل عام يحضرها عدد من الفنانين والمشاهير ولاعبى الكرة وتتكلف مبالغ طائلة. .

إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيه راقصة بشكل علنى في مثل تلك الحفلات ، وتقديرا من موقع الجزيرة مباشر لجمهوره لم ننشر صورة ملابس الراقصة كاملة ،كما وردت في الصحف المصرية.

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