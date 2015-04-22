رؤساء الأركان العرب يبحثون القوة المشتركة

اجتماع بمقر الجامعة العربية – أرشيف

قرر رؤساء أركان جيوش الدول العربية في اجتماع عقد الأربعاء في القاهرة دعوة فريق عمل لدراسة تشكيل قوة عسكرية مشتركة وقالوا إن الفريق سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر بيان في ختام اجتماع رؤساء الأركان بمقر جامعة الدول العربية أنه خلص إلى دعوة فريق رفيع المستوى يعمل تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء لدراسة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع والإجراءات التنفيذية، وآليات العمل، والموازنة المطلوبة، لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها فضلا عن الإطار القانوني اللازم لآليات عملها."

وأضاف البيان أنه من المنتظر أن يعقد الفريق المشار إليه اجتماعه في الأسابيع المقبلة على أن تعرض نتائج أعماله على اجتماع مقبل لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وكان البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت بمنتجع شرم الشيخ في مصر أواخر الشهر الماضي قد ذكر أن القادة العرب وافقوا على اقتراح بإنشاء قوة مشتركة.

ووافق وزراء الخارجية العرب يوم 26 مارس/آذار على رفع توصية للقمة العربية بإنشاء القوة، التي ستكون المشاركة فيها اختيارية من جانب الدول العربية، وستكون مهمتها التدخل السريع لمواجهة أي تهديدات تتعرض لها أي دولة عربية.

وحضر الاجتماع رؤساء أركان جيوش الدول العربية أو ممثلون عنهم. ومن بين تلك الدول السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والمغرب والسودان والأردن والجزائر وليبيا وتونس.