تأجيل قضية صحفى الجزيرة إلى 28 إبريل الجاري

صحفى الجزيرة أثناء نظر محاكمتهم بالقاهرة (الجزيرة مباشر-أرشيف)

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة صحفى الجزيرة إلى 28 من الشهر الجاري، وذلك بعدما استمعت إلى شهادة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.



وقال رجل الأعمال المصري خلال شهادته أن الزميل محمد فهمي لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وتابع قائلا ك إجزم أن محمد فهمى وبحكم معرفتى به بأنه لا ينتمى إلى جماعة الإخوان ،وشارك بثورة 25 يناير، وكان من المؤيدين لثورة 30 يونيو التى أطاحت بتنظيم الإخوان ، بحسب ساويرس.



ويوجه الزملاء بيتر غريستى ومحمد فهمي وباهر محمد تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



وقال مراسل الجزيرة إن المحكمة طالبت بحضور الزميل "بيتر غريستى" الجلسة القادمة، مع إحضار كتاب رسمى من الهيئة العامة للاستعلامات ، ونقابة الصحفيين، لبيان عما إذا كان ترخيص القناة يمتد ليشمل جمهورية مصر العربية، وبيان ترخيص عمل المتهمين الأجانب داخل مصر من عدمه.