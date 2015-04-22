بان غي مون "قلق" من تجدد الغارات على اليمن

بان غي مون – الأمين العام للأمم المتحدة

عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون الأربعاء عن القلق من تقارير تحدثت عن تجدد الضربات الجوية في اليمن من جانب التحالف العربي وقال إنه يأمل في انتهاء القتال سريعا.

وقال بان للصحفيين "حين قرأت التقرير عن استئناف القتال شعرت بقلق شديد من ذلك." وأضاف "أتمنى أن تكون هناك نهاية للقتال بأسرع ما يمكن."

وطبقا لشهود عيان فإن التحالف العربي قصف مواقع تابعة للحوثيين في جنوب اليمن الأربعاء ونفذ 12 ضربة جوية على الأقل بعد يوم من إعلانه إنهاء الهجمات المنتظمة ضد جماعة الحوثي.

وقال سكان محليون إن خمس غارات في محافظتي لحج والضالع أسفرت عن مقتل عشرة مقاتلين على الأقل من مقاتلي جماعة الحوثي.

كان التحالف العربي قد أعلن وقف حملته الجوية الثلاثاء لكنه قال إنه سيواصل التحرك حسبما تدعو الحاجة ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ويقاتلون للسيطرة على ميناء عدن الجنوبي .