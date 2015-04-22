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البيت الأبيض: اليمن مازال يعاني انعداما للاستقرار

22/4/2015

البيت الأبيض: المهمة في اليمن لم تنجز

قال البيت الأبيض الأربعاء إن اليمن مازال يعاني انعداما للاستقرار وإن المنطقة تحتاج إلى عمل أكبر بكثير، وحول الأوضاع الحالية على الأرض قالت جين ساكي مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض "من الواضح أن المهمة لم تنجز."

وكانت السعودية قد أعلنت الثلاثاء أنها ستنهي الحملة الجوية التي تقودها باليمن وتستهدف  الحوثيين وحفاءهم من قوات الرئيس المخلوع علي صالح. وقد لقي الإعلان ردود فعل إيجابية من قبل البيت الأبيض، وإيران وكذلك دعوات لإجراء محادثات سلام وتقديم مساعدات إنسانية ، لكن ساكي قالت إن هناك حاجة لعمل أكبر بكثير ودعت إلى حل دبلوماسي للصراع .

كانت اشتباكات وقعت  الأربعاء عقب إعلان وقف حملة الضربات الجوية ما يوضح مدى صعوبة التوصل لحل سياسي للحرب في اليمن.

وقد قوبل إعلان الرياض بوقف حملة الضربات الجوية ضد الحوثيين بترحيب من البيت الأبيض وطهران كما تجددت دعوات إلى إجراء محادثات سلام وتوصيل مساعدات إنسانية عاجلة.

ولكن بعد ساعات قليلة , سيطر مقاتلون حوثيون على مجمع للواء عسكري موال للحكومة الشرعية في مدينة تعز بوسط اليمن في أعقاب قتال شرس. وقال سكان إن قوات التحالف شنت غارة جوية على مقر اللواء بعد ذلك بوقت قصير.

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