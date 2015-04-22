أردوغان يطالب بمواجهة برية لتنظيم الدولة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، من تمادى العمليات الأرهابية لتنظيم الدولة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد معصوم اليوم الأربعاء ، إن تنظيم الدولة يلعب دورا تخريبيا في كل من العراق وسوريا ولابد من مواجهته بريا

وذهب إلي أن نجاح القوات العراقية في طرد تنظيم الدولة من مدينة تكريت يعد انتصارا حقيقيا.

وتسأل الرئيس التركى عن مصادر تمويل تنظيم الدولة بالسلاح، وقال " لابد من الإجابة على هذا السؤال ،من أين يحصل تنظيم الدولة على السلاح ومن يمولهم؟ حتى نتمكن من التعامل معهم "



محملا في الوقت ذاته التنظيم ، مسئولية لجوء المئات من سوريا إلي الهجرة غير الشرعية إلي الدول الأوربية وتعرضهم للموت غرقا ،مشيرا إلي أن تركيا أستقبلت أكثر من مليونى لاجئ من دولتى العراق وسوريا

وقال واصفا الموقف التركي " هذا موقف إنسانى فلما لا تقوم الدول الأوربية بموقف مماثل مع الفارين من الحرب ".

وأتهم الرئيس التركي، بشار الأسد بأنه وراء ظهور تنظيم الدولة وذلك بسبب دعمه للإرهاب في المنطقة ، مشددا على أن الحل في التعامل مع تنظيم الدولة هو التحرك البري لمواجهة هذا التنظيم على حد قوله.

وشدد أردوغان خلال المؤتمر الصحفى على دعم بلاده للشعب العراقي بكل أطيافه، وقال " تؤكد الجمهورية التركية علي موقفها الصريح أننا إلي جانب الشعب العراقي بكل أطيافه ،واستقبلنا منذ بداية الأزمة قرابة ال300 ألف لاجئ من العراق ".



وتابع ، نسعى إلى زيارة التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلي 20 مليار دولار بدلا من 11 مليار

وعن الأزمة اليمنية رحب أردوغان بقرار وقف عمليات "عاصفة الحزم" وقال " قرار وقف العمليات إيجابى بعدما حققت النتائج الموضوعة لها".



مشير إلي أن الأزمة اليمنية تحل بالحوار السلمي ، وعلى الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي الجلوس على مائدة المفاوضات للوصول إلي حل سلمي.



ومن جانبه قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم إن تنظيم الدولة ليس له علاقة بالدين الإسلامى ، وأن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم تعمل في صمت في عدد من الدول العربية والغربية.



وأشار الرئيس العراقي إلي قيام تركيا بتدريب عدد من أفراد الجيش العراقي على مواجهة تنظيم الدولة ، مشددا على ضرورة العمل على تصفية هذا التنظيم الأرهابي على حد وصفه .