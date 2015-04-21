مظاهرات بمحافظات مصرية تندد بالحكم ضد مرسي ومساعديه

تظاهرات رافضة لحكم السجن المشدد بحق الرئيس المعزول بمسقط راسه

خرجت في القاهرة ومحافظات مصرية عدة مظاهرات ضد الحكم الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن 20 عاماً في ما عرفت إعلاميا بقضية أحداث الاتحادية.



ففي حي المعادي بالقاهرة نظم رافضو الانقلاب مسيرات تندد بما أسموه تسييس القضاء المصري، ورفع المتظاهرون صور مرسي مطالبين بإطلاق سراحه وعودته لمنصبه ، كما قامت حركة شباب ضد الانقلاب وطلاب ضد الانقلاب بقطع طريق كورنيش المعادي .



كما خرجت مظاهرات بمركز ههيا وقرية العدوة مسقط رأس د.مرسي رافضين للحكم، و معبرين عن غضبهم، وسخطهم على الأحكام، وأن الرئيس خط أحمر لا يجب المساس به، وأصروا على استكمال ثورتهم حتى النصر او الشهادة على حد قولهم .



كما خرجت تظاهرة نسائية ببلطيم البرلس في مسيرة رافضة للحكم بحق الرئيس على الطريق الدولي رفضا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي دمنهور بالبحيرة انطلقت مسيرة بشارع "الراهبات" تنديدا بالحكم ، وهتف المشاركون في المسيرة ضد "سياسات العسكر"، كما نددوا باستهداف رافضي الانقلاب، رافعين شارات ورايات رابعة، وصورًا للرئيس محمد مرسي والمعتقلين.



كما خرجت مظاهرات أخرى بالمهندسين و حوش عيسى بالبحيرة و كرداسة بالجيزة و في قطور الغربية واسكندرية بالورديان منددة بالحكم