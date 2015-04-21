البث الحي
منوعات

مظاهرات بمحافظات مصرية تندد بالحكم ضد مرسي ومساعديه

21/4/2015
 تظاهرات رافضة لحكم السجن المشدد بحق الرئيس المعزول بمسقط راسه

 خرجت في القاهرة ومحافظات مصرية عدة مظاهرات ضد الحكم الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي  بالسجن 20 عاماً في ما عرفت إعلاميا بقضية أحداث الاتحادية.

ففي حي المعادي بالقاهرة نظم رافضو الانقلاب مسيرات تندد بما أسموه تسييس القضاء المصري، ورفع المتظاهرون صور مرسي مطالبين بإطلاق سراحه وعودته لمنصبه ، كما قامت حركة شباب ضد الانقلاب  وطلاب ضد الانقلاب  بقطع طريق كورنيش المعادي .

كما خرجت مظاهرات بمركز ههيا وقرية العدوة مسقط رأس د.مرسي رافضين للحكم، و معبرين عن غضبهم، وسخطهم على الأحكام، وأن الرئيس خط أحمر لا يجب المساس به، وأصروا على استكمال ثورتهم حتى النصر او الشهادة على حد قولهم .

كما خرجت تظاهرة نسائية ببلطيم البرلس في مسيرة رافضة للحكم بحق الرئيس على الطريق الدولي رفضا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي دمنهور بالبحيرة انطلقت مسيرة بشارع "الراهبات" تنديدا بالحكم ، وهتف المشاركون في المسيرة ضد "سياسات العسكر"، كما نددوا باستهداف رافضي الانقلاب، رافعين شارات ورايات رابعة، وصورًا للرئيس محمد مرسي والمعتقلين.

كما خرجت مظاهرات أخرى  بالمهندسين و حوش عيسى بالبحيرة  و كرداسة بالجيزة و في قطور الغربية واسكندرية بالورديان منددة بالحكم 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

الجزائر تقترح إنشاء تكتل شركات مع تركيا لدخول أسواق دولية

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون(يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال توقيع اتفاقيات بين البلدين (الأناضول- أرشيف)