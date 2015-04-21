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الصحة العالمية: 944 قتيلا و 3487 جريحا في اليمن

21/4/2015

الصراع في اليمن يخلف 944 قتيلا و 3487 مصابا

قالت منظمة الصحة العالمية إن أعمال العنف في اليمن  والجارية منذ أواخر مارس / آذار خلفت 944 قتيلا و3487  جريحا في حصيلة تم رصدها  حتى 17 أبريل / نيسان – فيما لم تحدد أعداد الضحايا من المدنيين.

وفي حصيلة سابقة أعلنت الجمعة الماضي أشارت منظمة الصحة العالمية إلى 767 قتيلا و2906 جريحا منذ بدء أعمال العنف في 19 اذار/مارس ، وأضافت المنظمة أن هذه الأعداد مصدرها المنشآت الصحية في اليمن لكنها أشارت إلى  أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير مرجعة ذلك إلى أن الكثير من الأشخاص لا يصلون الى المستشفيات لتلقي العلاج.

وغرق  اليمن في الفوضى السنة الماضية حين استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء .

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