الحوثيون يعتقلون المئات لاستخدامهم كدروع بشرية

جانب من قوات تابعة للرئيس اليمني – ارشيف

أفادت مصادر محلية بأن الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح اعتقلوا أكثر من 200 شخص من مناطق جحاف والحصين و الأزارق وحجر من سوق سناح والخط العام بمحافظة الضالع.

وأضافت المصادر أنه تم نقل المعتقلين إلى السجن المركزي لاستخدامهم كدروع بشرية اتقاء لضربات طيران عاصفة الحزم.

وقد أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الحوثي وصالح قصفت الأحياء السكنية في الضالع جنوب اليمن بالدبابات. وفي عدن أفاد المراسل بأن المقاومة الشعبية سيطرت على مواقع يتمركز فيها الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع علي صالح قرب مطار عدن.

وكانت المقاومة قد سيطرت في وقت سابق على أجزاء واسعة من حي خور مكسر بعدن، وصدت محاولاتِ الحوثيين استعادةَ السيطرة على منطقة الكورنيش في المدينة. كما شهد حي المعلا في عدن اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية من جهة ومسلحي الحوثي وقوات موالية للرئيس المخلوع علي صالح من جهة ثانية.

كما بث ناشطون صورا قالوا إنها لجرحى سقطوا في الاشتباكات العنيفة على مدخل بلدة نصاب بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. حيث دارت اشتباكات بين الحوثيين ومسلحي القبائل أدت لسقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وذلك أثناء محاولة الحوثيين التقدم للسيطرة على البلدة .

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم عاصفة الحزم العميد أحمد عسيري إن مرحلة جديدة من العمليات في اليمن قد بدأت، هدفها منع المليشيات من التحرك على الأرض، وحمايةُ المدنيين، ودعم أعمال الإغاثة الإنسانية.

وأضاف أن الانفجارات الكبيرة التي استهدفت فج عطان بالعاصمة صنعاء جاءت نتيجة تدمير صواريخ بالستية.

وكانت صنعاء شهدت أعنف انفجارات منذ بدء عمليات عاصفة الحزم، هزت مستودعات الأسلحة والذخيرة في فج عطان.

وفي تعز، بث ناشطون صورا قالوا إنها للاشتباكات الدائرة في منطقة المرور ، وتظهر الصور اشتباكات عنيفة بين جماعة الحوثي المدعومة بقوات موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة والمقاومة الشعبية وقوات اللواء خمسة وثلاثين الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة اخرى.