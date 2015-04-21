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التحالف العربي ينهي "عاصفة الحزم" ويبدأ عملية "إعادة الامل"

21/4/2015

المتحدث باسم تحالف عاصفةالحزم
(أرشيفية)

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية الذي ينفذ غارات جوية ضد متمردين يمنيين متهمين بالإرتباط بإيران، انتهاء عملية "عاصفة الحزم" التي شنت في 26 آذار/مارس وبدء عملية "إعادة الامل"، وذلك بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال التحالف في بيان نقلته وسائل الاعلام الرسمية السعودية ان"دول التحالف واستجابة منها لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي (..) تعلن عن انتهاء عملية "عاصفة الحزم" مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية "إعادة الأمل".

من جانبه قال العميد أحمد عسيري المتحدث العسكري السعودي إن التحالف الذي تقوده السعودية سيواصل استهداف تحركات ميليشيا جماعة الحوثي داخل اليمن.

وأضاف في تصريح صحفي في العاصمة السعودية الرياض "سوف تستمر قيادة التحالف في منع الميليشيات الحوثية من التحرك والقيام بأي عمليات داخل اليمن."

ويفيد هذا الإعلان بأن التحرك العسكري ضد الجماعة المتحالفة مع إيران ربما يستمر على الرغم من الإعلان عن انتهاء عملية عاصفة الحزم المستمرة منذ نحو شهر.

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