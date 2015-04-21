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الأمم المتحدة: 114 ألف نازح من "الأنبار" في أسبوعين

21/4/2015

أسرة عراقية نازحة من مناطق الاشتباكات

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء  إن أكثر من 114 ألف شخص نزحوا في الأسبوعين الأخيرين نتيجة المعارك في الرمادي في محافظة الأنبار بالعراق، معربة عن قلقها من المشاكل المتفاقمة التي يواجهونها.

وأفادت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 8000 من هؤلاء النازحين ما زالوا في الأنبار، وأوضح المتحدث باسم الوكالة الأممية آدريان إدواردز أن "حوالى 54 ألف شخص غادروا إلى بغداد، و15 ألفا إلى السليمانية في كردستان العراق، و2100 إلى بابل".

وأعربت المفوضية العليا عن "القلق إزاء الصعوبات التي يواجهها آلاف المدنيين العراقيين" الفارين من المعارك بين القوات الموالية للحكومة وتنظيم الدولة ، وبينها "نقص الموارد والحواجز وصعوبات الدخول والإجراءات الأمنية" التي تعقد رحلتهم.

وأضاف المتحدث أن "النازحين في محافظة الأنبار بلا مأوى وظروف حياتهم تسوء. كما أن النازحين الجدد منهكون ولا يسعهم الانتظار للوصول الى أماكن أكثر أمانا". وتابع أن بعضهم "سار كيلومترات بلا ماء ولا غذاء".

وشن تنظيم الدولة  في حزيران/يونيو 2014 هجوما في شمال وغرب بغداد تمكن خلاله من السيطرة على مناطق واسعة شمال العراق ، ونشرت بغداد قوات الحشد الشعبي المؤلفة أغلبها من ميليشيات  مدعومة من إيران من أجل دعم قواتها وتمكنت من استعادة السيطرة على عدد من المناطق بينها كركوك.

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