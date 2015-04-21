اكتشاف مقبرة فرعون حكم مصر قبل نحوخمسة آلاف عام

معابد فرعونية – أرشيف

أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشاف مقبرة الملك "خع با" الذي حكم مصر في نهايات الأسرة الثالثة (نحو 2606-2613 قبل الميلاد) – في مدينة قويسنا شمال مصر.

وأرجع ممدوح الدماطي وزير الآثار – في بيان- أهمية العثور على المقبرة في هذا الموقع إلى أنها "المرة الأولى التي تم فيها الكشف عن مقبرة تعود إلي عصر الدولة القديمة بقويسنا" التي تشتهر بوجود مقابر أثرية من العصر الروماني.

واعتبر الوزير أن اكتشاف مقبرة الملك "خع با" وختم يحمل اسمه "إنجاز أثري جديد باعتباره من الملوك الذين لا نزال لا نعرف عنهم الكثير وما زال عصره يحتاج للعديد من الأبحاث والدراسات لإزالة النقاب عن كثير من تاريخه .

وتوحدت مصر جغرافيا وإداريا تحت حكم مركزي نحو عام 3100 قبل الميلاد على يد الملك مينا مؤسس الأسرة الفرعونية الأولى، وفي عصر بطليموس الثاني الذي حكم مصر بين عامي 284 و246 تقريبا قبل الميلاد قسم الكاهن مانيتون أشهر المؤرخين المصريين تاريخ البلاد إلى 30 أسرة حاكمة منذ توحيد مصر حتى الأسرة الثلاثين التي أنهى حكمها الإسكندر حين غزا مصر عام 332 قبل الميلاد.

وكانت منف الواقعة جنوب غربي القاهرة هي عاصمة مصر في عصر الدولة القديمة بما فيها الأسرة الرابعة الشهيرة بأسرة بناة الأهرام وأبرز ملوكها خوفو وخفرع ومنقرع.