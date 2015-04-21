البث الحي
منوعات

أنباء عن قتل تنظيم الدولة لـ11 مسلحا للحشد الشعبي

21/4/2015
عناصر من تنظيم الدولة – ارشيف

 أظهرت صور تداولتها حسابات إلكترونية تعنى بأخبار "الجهاديين" اليوم الثلاثاء أن تنظيم الدولة الإسلامية قتل 11 مسلحا مواليا للحكومة العراقية في محافظة صلاح الدين شمال بغداد بعد أسرهم.

ونشرت الصور تحت عنوان "تنفيذ حكم الله في 11 عنصر من الحشد الشعبي الرافضي"، في إشارة إلى الحشد الشعبي المؤلف بمعظمه من فصائل شيعية مسلحة، والذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية لاستعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم في هجومه الكاسح في يونيو/حزيران.

وتظهر الصورة الأولى عناصر ملثمين من التنظيم يرتدون الزي الأسود، ويحمل كل منهم رشاشا، وهم يقتادون أسرى يرتدون زيا برتقالي اللون.

وتظهر الصور أيضا 11 أسيرا جاثيا على ركبتيه في حقل، وخلف كل منهم عنصر ملثم يحمل رشاشه، بينما أظهرت إحدى الصور الأسرى ممدين أرضا، وإلى جانب عدد منهم أثار دماء على مستوى الرأس.

ولجأت السلطات العراقية إلى الحشد الشعبي للقتال ضد مسلحي تنظيم الدولة، بعد انهيار عدد من قطاعاتها الأمنية في وجه هجوم التنظيم في يونيو، والذي أتاح له السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

وسبق للتنظيم أن نشر صورا وأشرطة مصورة تظهر ارتكابه العديد من أعمال القتل الجماعية والإعدامات بحق عناصر أمن وأسرى أجانب ومقاتلين حملوا السلاح ضده، في مناطق سيطرته في العراق وسوريا.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

الجزائر تقترح إنشاء تكتل شركات مع تركيا لدخول أسواق دولية

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون(يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال توقيع اتفاقيات بين البلدين (الأناضول- أرشيف)