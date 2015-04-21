أنباء عن قتل تنظيم الدولة لـ11 مسلحا للحشد الشعبي

عناصر من تنظيم الدولة – ارشيف

أظهرت صور تداولتها حسابات إلكترونية تعنى بأخبار "الجهاديين" اليوم الثلاثاء أن تنظيم الدولة الإسلامية قتل 11 مسلحا مواليا للحكومة العراقية في محافظة صلاح الدين شمال بغداد بعد أسرهم.



ونشرت الصور تحت عنوان "تنفيذ حكم الله في 11 عنصر من الحشد الشعبي الرافضي"، في إشارة إلى الحشد الشعبي المؤلف بمعظمه من فصائل شيعية مسلحة، والذي يقاتل إلى جانب القوات العراقية لاستعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم في هجومه الكاسح في يونيو/حزيران.



وتظهر الصورة الأولى عناصر ملثمين من التنظيم يرتدون الزي الأسود، ويحمل كل منهم رشاشا، وهم يقتادون أسرى يرتدون زيا برتقالي اللون.



وتظهر الصور أيضا 11 أسيرا جاثيا على ركبتيه في حقل، وخلف كل منهم عنصر ملثم يحمل رشاشه، بينما أظهرت إحدى الصور الأسرى ممدين أرضا، وإلى جانب عدد منهم أثار دماء على مستوى الرأس.



ولجأت السلطات العراقية إلى الحشد الشعبي للقتال ضد مسلحي تنظيم الدولة، بعد انهيار عدد من قطاعاتها الأمنية في وجه هجوم التنظيم في يونيو، والذي أتاح له السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.



وسبق للتنظيم أن نشر صورا وأشرطة مصورة تظهر ارتكابه العديد من أعمال القتل الجماعية والإعدامات بحق عناصر أمن وأسرى أجانب ومقاتلين حملوا السلاح ضده، في مناطق سيطرته في العراق وسوريا.