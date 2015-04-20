ياسين: آلاف من الحوثيين وقوات صالح قتلوا في "عاصفة الحزم"

رياض ياسين – وزير خارجية اليمن

قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الاثنين إن الآلاف من الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قتلوا في عملية عاصفة الحزم.

وأضاف أن البنية التحتية اليمنية "كانت متهالكة بالأساس.. غير فعالة.. علي عبد الله صالح لم يعمل خلال الثلاثة وثلاثين سنة التي حكم فيها على انشاء بنية تحتية قوية ولذلك أكمل الهدم خلال الأيام هذه بمساعدة الحوثيين.. أعتقد الآن نسبة الهدم في البنية التحتية 95 فى المئة. "

وأكد ياسين أن تصريحات عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين الأحد – والتي اتهم فيها السعودية بالتخطيط للاستيلاء على اليمن – "تنم عن مدى الاحباط الذي يعيش فيه الحوثيون وميليشيات علي عبد الله صالح… ليس لديهم مشروع سياسي حقيقي وليس لديهم رؤية من أجل الاستقرار في اليمن" – على حد قوله.

ووصف وزير الخارجية اليمني خطاب الحوثي بأنه "خطاب استفزازي قائلا إن الوضع على الأرض يتحسن باستمرار. إلا أنه قال إن هناك عدد كبير من القتلى من الحوثيين وأتباعهم. وأكد أن "عاصفة الحزم قد آتت ثمارها واستطاعت بكل إيجابية أن تحد من سيطرتهم على اليمن".