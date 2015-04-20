وزير لبناني سابق يعترف بنقل متفجرات من سوريا

ميشال سماحه

اعترف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الاثنين أمام المحكمة العسكرية بنقله متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات، واغتيالات في لبنان، وفق ما نقلته مراسلة فرانس برس من قاعة المحكمة.

ويحاكم القضاء العسكري سماحة الموقوف منذ أغسطس/آب 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه عدنان (مجهول باقي الهوية) "لنقل متفجرات من سوريا الى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان.

وقال سماحة انه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين داخل كيس في مكتب عدنان (مدير مكتب مملوك) ووضعتها في صندوق سيارتي مع المتفجرات. ولدى وصولي الى بيروت عند الساعة السابعة مساء إتصلت بميلاد كفوري وسلمته الأموال والمتفجرات في مرآب منزلي في الأشرفية".

وميلاد كفوري هو احد معارف سماحة، وقد وشى به الى القوى الامنية قبل ان يغادر البلاد.

وطلب القرار الاتهامي الصادر بحق مملوك وسماحة في 20 شباط/فبراير 2013 عقوبة الاعدام للمتهمين. واصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك.

واقر سماحة الذي استجوبته المحكمة العسكرية للمرة الأولى بعد سنتين وتسعة اشهر على توقيفه، ان الهدف من التخطيط لتنفيذ تفجيرات على الحدود كان اقفالها نهائيا وبالتالي وقف عبور المقاتلين، في اشارة الى تقارير عن مقاتلين سنة يتوجهون من شمال لبنان للقتال الى جانب قوات المعارضة ضد النظام السوري.

وقال سماحة انه تعرض "لاستدراج وضغط"، مضيفا "وقعت في فخ نصبه لي ميلاد كفوري المرتبط بجهاز مخابرات".

وذكرت وكيلة الدفاع عن سماحة المحامية رنا عازوري ردا على سؤال لفرانس برس ان موكلها "اوضح (للمحكمة) انه وقع في فخ نصبته له اجهزة المخابرات اللبنانية عبر عميل محرض هو ميلاد كفوري".

واوضحت انه "وفقا للاجتهاد اللبناني ان التصرف بضغط من محرض قد يلقى اسبابا تخفيفية (…) مثل مسالة الدفاع المشروع عن النفس".

ولدى سؤاله في المحكمة عن الهدف من التخطيط لاغتيالات وتفجيرات في شمال لبنان بينها محاولة اغتيال النائب خالد الضاهر المعارض بشدة لنظام الرئيس بشار الاسد، اجاب "كنت اسمع على المنابر تحديا للدولة وشتم للجيش وايقاظ الغرائز ولا أحد يلاحق".

وأضاف "صحيح اخطأت لكن كنت اريد تجنب فتنة طائفية".

وتتعاطف المناطق ذات الغالبية السنية في شمال لبنان مع المعارضة السورية. وشن عدد من نوابها وفي مقدمهم الضاهر حملات عدة ضد الجيش اللبناني الذي اتهمه بالانحياز الى جانب حزب الله الذي يقاتل الى جانب دمشق والسماح بمرور مقاتليه الى سوريا.

وسماحة وزير ونائب سابق. وكان قبل توقيفه مستشارا للرئيس السوري. وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق.